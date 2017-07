Dlaczego ludzie robią selfie?

© Sputnik. Natalia Seliverstova Dlaczego lepiej nie robić selfie w moskiewskim metrze

Naukowcy wielokrotnie analizowali selfie jako zjawisko społeczne. Na przykład, próbowali powiązać zamiłowanie do robienia selfie z narcystycznym zaburzeniem osobowości.

Większość z tych badań opiera się na sondażach. Niewielu naukowców analizuje same fotografie. Specjaliści z Georgia Institute of Technology w swojej pracy wykorzystali bazę danych składającą się z 2,5 mln selfie zamieszczonych w Instagramie latem 2015 roku.

Zdaniem badaczy jest to pierwsza praca na temat selfie opierająca się na tak obszernym materiale z użyciem kilku metod badawczych.

Początkowo materiał do badania był wybierany spośród fotografii z hasztagiem #selfie w Instagramie. Następnie użyto programu do rozpoznawania twarzy Face++. Co ciekawe, na około połowie zdjęć, które oznaczono tym hasztagiem, nie było twarzy. Naukowcy wyjaśniają to popularnością hasztagu #selfie. Ponieważ wielu internautów szuka zdjęć tak właśnie oznaczonych, często jest on wykorzystywany w celach reklamowych.

Aby podzielić zdjęcia na grupy tematyczne, naukowcy połączyli w jedną sieć inne hasztagi, które internauci dodawali do tych fotografii. Wyodrębniono w taki sposób 64 782 tagi i 13 milionów możliwych połączeń między nimi. Następny krok polegał na grupowaniu tych danych przy pomocy metody stochastic block model.

Badanie pokazało, że najczęściej selfie robią nie nastolatkowie, a ludzie w wieku 18-35 lat, do których należy 57% zdjęć. Najbardziej popularnym rodzajem selfie okazały się zdjęcia z kategorii „wygląd” (52%), które nie tyle pokazują człowieka, co podkreślają wybór ubrania lub fryzury. Kolejna kategoria – socjalne selfie z przyjaciółmi i kolegami – nie jest tak popularna (14%). Trzecie miejsce – 13% — zajęły selfie podkreślające pochodzenie etniczne autorów. W kategorii praca znalazło się jedynie 0,06% fotografii.

Zdaniem naukowców świadczy to o tym, że selfie stało się ważnym elementem autoprezentacji, który – jak w realnym życiu – ma pokazać nasz dobrobyt i atrakcyjność.