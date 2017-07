Ukrainkę, która „zginęła z rąk separatystów" zabił towarzysz broni

© Sputnik. Valeriy Melnikov Wybuch w centrum Ługańska

O zabójstwo na linii frontu 23-letniej Nadieżdy Morozowej, pełniącej służbę kontraktową, podejrzewany jest żołnierz z 59. Brygady. Do dzisiaj jej towarzysze broni oskarżali o śmierć kobiety powstańców. Obecnie śledczy oprócz zabójstwa z premedytacją rozpatrują także wersję przypadkowego zabójstwa popełnionego w wyniku nieostrożności.

Matce kobiety zostało wcześniej wydane zawiadomienie o jej śmierci, w którym mówi się, że zginęła wypełniając zadanie bojowe. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Wojskowa. Do tej pory jej pracownicy odmawiali jakiegokolwiek komentarza w tej sprawie.

„Była to nie ofiara na polu walki, a ofiara przemocy (ze strony towarzysza broni — red.). Jest już podejrzany w tej sprawie, który opowiedział o szczegółach popełnienia tego przestępstwa. To towarzysz broni (zmarłej kobiety — red.). Nie przyznaje się on do winy, a składa zeznania, z których wynika, że doszło rzekomo do nieostrożnego użycia broni, co doprowadziło do śmierci kobiety" — powiedział mediom prokurator sił ATO Oleg Seniuk.