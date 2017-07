Stewardesa poskromiła pasażera, rozbijając mu na głowie butelkę

© REUTERS/ Pascal Rossignol Co najbardziej wkurza stewardessy?

Stewardesa amerykańskich linii lotniczych Delta rozbiła butelkę wina na głowie jednego z pasażerów, który próbował otworzyć drzwi wyjściowe podczas lotu ze Stanów Zjednoczonych do Chin — informuje ABC News.

Do incydentu doszło w czwartek podczas lotu z Seattle do Pekinu. Po godzinie od startu, gdy Boeing 737 znajdował się nad Oceanem Spokojnym, zajmujący miejsce w pierwszej klasie 23-letni Joseph Hudek podszedł do tylnych drzwi samolotu i usiłował je otworzyć.

Na pasażera rzuciły się dwie stewardesy. Jedna z nich uderzyła go w głowę butelką z winem. Ostatecznie mężczyzna został obezwładniony dzięki pomocy kilku pasażerów. Z powodu incydentu na pokładzie samolot musiał zawrócić do Seattle.

Mężczyzna pozostanie w areszcie przynajmniej do czwartku, gdy sędzia wyznaczy wysokość kaucji.