Poroszenko podpisał dekret o poborze do wojska

Wcześniej prezydent podpisał dekret o terminach przeprowadzenia mobilizacji w 2017 roku. Nabór powinien się odbyć w kwietniu-maju i październiku-listopadzie.

Obowiązkowi stawienia się do poboru podlegają mężczyźni w wieku 20-27 lat, którzy nie zostali z niego zwolnieni.W 2013 roku ukraińskie władze zniosły zasadniczą służbę wojskową i ogłosiły kurs na stworzenie armii zawodowej. Jednak po rozpoczęciu w kwietniu 2014 roku operacji na wschodzie kraju Ołeksandr Turczynow, który pełnił wówczas czasowo obowiązki prezydenta Ukrainy, podpisał dekret o jej przywróceniu.