G20: Trump szuka sojuszników, Putin ich znajduje

© REUTERS/ Fabrizio Bensch Tysiące protestujących przeciwko G20 w Hamburgu

Wspólna deklaracja BRICS odzwierciedla gotowość krajów należących do grupy do trzymania się razem w zakresie głównych kierunków w polityce zagranicznej. Należy do nich m.in. walka z globalnym ociepleniem, której znaczenie podważa Waszyngton.

— Wzywamy społeczność międzynarodową do wspólnej pracy na rzecz realizacji porozumienia klimatycznego z Paryża — czytamy w deklaracji przywódców BRICS. Temat podjął przewodniczący ChRL, który skrytykował zachodnie mocarstwa za „wycofanie się" z wolnego handlu i walki z ociepleniem. Jednocześnie apelował do krajów BRICS o koordynowanie wysiłków. Nietrudno jest się tu dopatrzeć aluzji pod adresem USA.

Udział Rosji w mini spotkaniu BRICS pokazał, że nie tylko Moskwa nie zgadza się z Waszyngtonem. Kwestia protekcjonizmu w gospodarce jest szczególnie aktualna w przypadku Pekinu (który produkuje i sprzedaje towary po niskich cenach). Zamierza on głośno mówić o swoim sprzeciwie wobec polityki Stanów Zjednoczonych.

© Sputnik. Mikhaił Klimentiew G20: Rozmowy o Ukrainie bez Ukrainy

Ochłodzenie między Chinami a USA ma miejsce na tle nowego kryzysu koreańskiego. Na szczycie G20 Władimir Putin rozmawiał z prezydentem Korei Południowej Moon Jae-inem, który zaprosił rosyjskiego prezydenta do Seulu, a sam obiecał, że przyjedzie do Władywostoku. Spotkanie potwierdziło dążenie obu krajów do rozwiązania konfliktu z uwzględnieniem interesów Korei Północnej. Waszyngton nie wyklucza innego scenariusza: użycia siły wobec Pjongjangu, który testuje pociski mogące dolecieć do USA.

Rosyjski przywódca powiedział w Hamburgu, że rozwiązanie kryzysu koreańskiego wymaga „sumienności" i „pragmatyzmu". Podobnego zdania jest południowokoreański prezydent, proponujący negocjacje z KRLD. Zaapelowali oni do Waszyngtonu, aby zrezygnował z ćwiczeń w pobliżu Korei Północnej.

Podczas, gdy rosyjski przywódca spotykał się z liderami państw Dalekiego Wschodu i BRICS, prezydent Donald Trump rozmawiał m.in. w prezydentem Meksyku Enrique Peña Nieto. Trump podsumował spotkanie jako udane, potwierdzając jednocześnie gotowość do budowy muru na granicy między obydwoma krajami. Jego zdaniem powinien za niego zapłacić Meksyk.

Wzajemne zrozumienie nie było odczuwalne także podczas rozmów Trumpa z Merkel. Kanclerz Niemiec i prezydent USA uścisnęli sobie ręce, czego nie zrobili w marcu podczas wizyty Merkel w Białym Domu. Strony do tej pory nie mogą dojść do porozumienia w sprawie wydatków na obronę w ramach NATO.