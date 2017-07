Szczyt G20 dobiegł końca. Co osiągnięto?

© AP Photo/ Evan Vucci Ivanka zastąpiła Donalda Trumpa przy stole obrad szczytu G20

Szczyt „wielkiej dwudziestki" w Hamburgu dobiegł końca. Na podstawie wyników owocnej dwudniowej pracy, Prezydent Rosji Władimir Putin przeprowadził konferencję prasową, podczas której opowiedział o swoim spotkaniu z amerykańskim kolegą Donaldem Trumpem, a także poruszył temat sytuacji w Syrii i stosunków Rosji i Ukrainy.

I Rosja, i Ukraina są zainteresowane współpracą, tym, aby połączyć swoją przewagę konkurencyjną, rozwijać swoje gospodarki. Dzisiejsi ukraińscy koledzy starają się to lekceważyć. Pozostał im tylko jeden towar, którym z powodzeniem handlują — rusofobia - oświadczył prezydent.

Podczas drugiego dnia szczytu, tuż przed rozpoczęciem ostatniej sesji prezydenci Rosji i Francji razem z kanclerzem Niemiec Angelą Merkel omówili sytuację na Ukrainie.

Sekretarz prasowy prezydenta Dmitrij Pieskow skomentował również spotkanie Putina z tureckim liderem Erdoganem. Powiedział, że przywódcy zsynchronizowali zegarki w kwestii Potoku Tureckiego, porozumieli się co do projektu budowy elektrowni atomowej w Akkuyu. Zdaniem prezydenta w znacznym stopniu dzięki stanowisku jego tureckiego odpowiednika udało się istotnie zmienić na lepsze sytuację w Syrii.

„Ugrupowaniom terrorystycznym wyrządzono poważne szkody w tym okresie, a proces pokojowy posunął się w znacznym stopniu. Wysoko cenimy Pana stanowisko i stanowisko wszystkich Pana kolegów, naszych partnerów w ramach procesu pokojowego" — powiedział Władimir Putin.

Na spotkaniu z szefem Komisji Europejskiej Jean Claudem Junckerem prezydent Rosji wyraził nadzieję na rozwój stosunków Rosji z Komisją Europejską, bez względu na istniejące problemy. Putin dodał, że Rosja będzie szukać możliwości rozszerzenia kontaktów w tym kierunku. Juncker oświadczył, że Komisja Europejska również dąży do dialogu z Rosją.

Jednym z najważniejszych tematów negocjacji światowych liderów stało się skutecznie przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu w ramach międzynarodowego systemu finansowego. W hamburskim oświadczeniu G20 państwa potwierdziły, że nie odstępują od twardego postanowienia zamknięcia wszystkich źródeł, metod i kanałów finansowania terroryzmu, a także nawołują do szybkiej i skutecznej realizacji rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Oprócz tego, kraje G20 porozumiały się w kwestii koordynowania działań w celu usunięcia słabych miejsc w funkcjonowaniu lotniczego systemu transportowego, pracy nad doskonaleniem międzynarodowej informacyjnej architektury bezpieczeństwa, przejazdów i migracji, wezwały straże graniczne do wzmacniania współpracy — czytamy we wspólnym oświadczeniu przyjętym na szczycie w Hamburgu. Państwa G20 rozszerzą współpracę służb granicznych, by uniemożliwiać wjazd do krajów członkom organizacji terrorystycznych.

Wreszcie, ogromny i bardzo delikatny temat - zmiany klimatyczne. Przywódcy G20 osiągnęli pewne porozumienie. Wszystkie kraje zauważyły, że Stany Zjednoczone zrezygnowały z porozumienia, ale są gotowe kontynuować współpracę na poszczególnych kierunkach i z poszczególnymi państwami nad rozwiązaniem kwestii zmian klimatycznych.

Praca nad końcowym komunikatem „dwudziestki" trwała, według Angeli Merkel, całą noc. Wszyscy zgodzili się z tym, że gospodarka światowa znajduje się dziś w bardziej spokojnej fazie, niż 9-10 lat temu, ale bez reform, przy czym pilnych, obejść się nie można. Zadeklarowano, że handel powinien być wolny i uczciwy.

- Jesteśmy zdeterminowani przeciwstawić się wyzwaniom stojącym przed społecznością międzynarodową, m.in. terroryzmowi, migracji, ubóstwu, głowowi, zagrożeniom dla zdrowia, rozwiązywać problemy związane z tworzeniem miejsc pracy, zmianom klimatycznym, bezpieczeństwu energetycznemu, nierówności, w tym płciowej — czytamy w dokumencie podsumowującym szczyt G20 w Hamburgu.

Jak podkreślono, rozwiązanie tych problemów jest podstawą trwałego rozwoju i stabilności.