Trump podziękował Merkel za doskonałą organizację szczytu G20

— Chciałbym podziękować kanclerz Merkal za to, co tutaj zrobiła. Za to, jak wszystko zostało zorganizowane, naprawdę niesamowicie. I bardzo profesjonalnie, w zasadzie bez opóźnień, mimo dość dużej liczby osób… Dobra robota — powiedział Trump podczas jednej z sesji roboczych.

Córka i jednocześnie doradczyni prezydenta USA Ivanka również wyraziła zadowolenie z udziału w szczycie. Melania Trump podkreśliła, że wykonano dobrą pracę oraz zawarto nowe przyjaźnie.