Co Rosjanie myślą o represjach stalinowskich?

Wszechrosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej (WCIOM) przeprowadziło sondaż WCIOM-Sputnik w dniach 9-10 czerwca wśród 1,2 tys. respondentów powyżej 18 roku życia w formie wywiadu telefonicznego. Błąd statystyczny nie przekracza 3,5%. Jest to pierwsze badanie z całego cyklu badań poświęconych masowym represjom w XX wieku prowadzonych we współpracy WCIOM, Muzeum Historii GUŁAG-u oraz Funduszu Pamięci.

Jak wynika z sondażu, pojęcie „represje stalinowskie” nie jest obce 90% Rosjanom. O niesprawiedliwych wyrokach sądów w sprawach represjonowanych mówi dziś ponad dwie trzecie badanych (68%), którzy wiedzą o prześladowaniach, a przede wszystkim ci, których krewni padli ofiarą systemu stalinowskiego (80%).

© Sputnik. Anatoliy Garanin Pogrzeb Stalina w kolorze (wideo)

16% ankietowanych, którzy posiadają wiedzą na ten temat, twierdzi, że decyzje radzieckich sądów były sprawiedliwe lub raczej sprawiedliwe. Ponadto niemal tyle samo badanych uważa, że były to „konieczne środki, które pozwoliły Stalinowi utrzymać porządek w społeczeństwie”, co przekonanych o tym, że represji w żaden sposób nie można usprawiedliwiać.

Znaczna liczba respondentów (43%), którzy słyszeli o terrorze, jest skłonna zgodzić się z opinią, że bez represji nie udałoby się utrzymać porządku w kraju. Nie zgadza się z tym, kategorycznie potępiając represje, tylko nieco więcej, bo 49% wszystkich badanych i 57% tych, których krewni byli represjonowani – wynika z sondażu WCIOM.

Według respondentów ofiarami represji były osoby, które albo nie zgadzały się z polityką władz (37% badanych) lub posiadali autorytet w społeczeństwie (22%), albo zdrajcy i spiskowcy (24%), złodzieje i przestępcy (23%). Co dziesiąty badany twierdzi, że w czasach stalinowskich najczęściej byli represjonowani przedstawiciele niektórych grup etnicznych.

Zdaniem socjologów brak w tej kwestii wyraźnie sformułowanego stanowiska w społeczeństwie świadczy o „niejednoznacznym postrzeganiu tematu represji w świadomości społecznej, co może być związane m.in. z nieposiadaniem kompleksowej wiedzy o wydarzeniach z tamtych lat”.

Niemal trzy czwarte (72%) Rosjan, którzy wiedzą o terrorze, uważa za konieczne, aby „jak najczęściej opowiadać o ofiarach maszyny represyjnej epoki stalinowskiej dorastającemu pokoleniu, żeby nigdy się to nie powtórzyło”. Jednak co piąty badany (22%) twierdzi, że podobne rozmowy trzeba ograniczyć do minimum, bo negatywnie wpływają na wizerunek kraju.