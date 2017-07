ZP OBWE przyjęło rosyjską rezolucję ws. walki z terroryzmem

W rezolucji „O zwiększeniu roli OBWE w przeciwdziałaniu terroryzmowi", którą przygotował deputowany Dumy Państwowej Rosji Nikołaj Kowalew, mowa jest przede wszystkim o potrzebie zwiększenia odpowiedzialności karnej przewidzianej przez prawodawstwo krajów członkowskich OBWE wobec osób, które „uczestniczą w finansowaniu, planowaniu, przygotowaniu lub przeprowadzaniu ataków terrorystycznych".

Zgromadzenia Parlamentarne OBWE wzywa państwa należące do organizacji, aby podjęły działania zmierzające do postawienia takich osób przed wymiarem sprawiedliwości. Parlamenty krajów członkowskich OBWE powinny zapewnić warunki do tego, aby „ich wewnętrzne ustawodawstwo klasyfikowało takie działania jako poważne przestępstwo, pozwalające na ściganie i karanie na poziomie odzwierciedlającym jego powagę".

W dokumencie podkreślono ważność zapobiegania „transgranicznemu przemieszczaniu osób, broni i środków pieniężnych związanych z działalnością terrorystyczną". Zgromadzenie wzywa też parlamenty narodowe do ratyfikowania i implementacji umów międzynarodowych regulujących współpracę w ramach zwalczania terroryzmu.

Ponadto rosyjscy parlamentarzyści apelują do swoich europejskich kolegów o rozszerzenie współpracy w zakresie wypracowania „praktycznych środków uniemożliwiających wykorzystywanie internetu i innych narzędzi do podżegania do związanego z przemocą ekstremizmu i radykalizacji, które prowadzą do terroryzmu, oraz do werbowania zagranicznych terrorystów".