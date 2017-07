— On gwałtownie temu zaprzeczył. Ja już wyraziłem swoje zdanie. Wynegocjowaliśmy zawieszenie broni w części Syrii, co ocali ludzkie życie. Teraz nadszedł czas, by przejść do konstruktywnej współpracy z Rosją! — napisał na Twitterze amerykański przywódca.

Jego zdaniem szczyt G20 był dla Stanów Zjednoczonych sukcesem.

W kuluarach szczytu G20 w Hamburgu odbyło się w piątek pierwsze spotkanie prezydentów USA i Rosji. Rozmowy trwały ponad dwie godziny.