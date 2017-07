Przeklęta wyspa. Tajemnicze zniknięcia turystów w tajskim kurorcie

© Sputnik. Yevgeniy Odinokov Co skrywają wyspy pod Petersburgiem? 15

Maleńką Ko Tao w Zatoce Tajlandzkiej, popularną wśród nurków ze względu na piękne rafy koralowe, lokalne media nazywają „wyspą śmierci”. W ciągu ostatnich trzech lat w kurorcie liczącym 1,5 tys. mieszkańców miały miejsce cztery przypadki tajemniczej śmierci turystów z Europy. Lokalna policja niemal za każdym razem kwalifikowała je jako samobójstwa.

W kwietniu Belgijkę Elisę Dahlmann znaleziono martwą w dżungli Ko Tao. Według stróżów prawa jej ciało, w połowie zjedzone przez jaszczurki, zostało zawinięte we fragment starej tkaniny, a obok stał kanister z paliwem. Policja oświadczyła, że Belgijka popełniła samobójstwo zanim znaleziono ciało. Ale już po odkryciu zwłok, nie wszczęto postępowania w tej sprawie. Jedynie natarczywość matki ofiary przyczyniła się do rozpoczęcia dochodzenia.

Elisa mogła zostać zamordowana na innej wyspie – Phangan. Jak podała policja, właśnie tam po raz ostatni była Belgijka zanim przyjechała na feralną wyspę. Na Phangan dziewczyna ćwiczyła jogę w ośrodku religijnym sekty Sathya Sai Baby. Jeśli policja trafi na ślad łączący dziwną śmierć turystki z sektą, będzie to nie pierwszy skandal w tej organizacji. Wcześniej byli wyznawcy Sai Baby oskarżyli guru o molestowanie seksualne, a w latach 90. XX wieku w sekcie dochodziło do tajemniczych śmierci.

Śmierć Elisy była siódmą w serii dziwnych zgonów zagranicznych turystów na wyspie w ciągu ostatnich trzech lat. Sławę „wyspy śmierci” Ko Tao zdobyła w 2014 roku po zamordowaniu młodej pary z Brazylii – 23-letnia Hanna i 24-letni David zginęli od ciosu w głowę motyką.

W tym samym roku na wyspie zginął 25-letni Brytyjczyk Nick Person, który przyjechał do Tajlandii wraz z rodzicami na Nowy Rok. Jego ciało znaleziono w morzu. Według policji chłopak spadł z 15-metrowego urwiska do morza i utonął. Jednak rodzice są przekonani, że ich syn został zamordowany: na jego ciele znaleziono wiele obrażeń, w tym rany na głowie.

W 2015 roku w domku na wyspie znaleziono ciało powieszonego Francuza Dimitri Povse’a. Jego zgon uznano za samobójstwo pomimo tego, że mężczyzna miał związane ręce na plecach, a na ciele znaleziono nieregularne rany.

Też w 2015 roku w jednym z bungalow na plaży Saj-Ree na wyspie Ko Tao znaleziono martwą 23-latnią Brytyjkę Christinę Annesley. Policja doszła do wniosku, że dziewczyna zmarła w wyniku jakiejś choroby. W tę wersję nie wierzą rodzice i eksperci znający okoliczności jej śmierci.

W styczniu 2016 roku w basenie jednego z hoteli znaleziono ciało Brytyjczyka Luke’a Millera. Jego twarz była poraniona, prawdopodobnie przez drut kolczasty. Stróże prawa twierdzą, że mężczyzna próbował zrobić sobie krzywdę, będąc pod wpływem alkoholu.

Wreszcie w lutym w tajemniczych okolicznościach na Ko Tao zaginęła 23-letnia Rosjanka Walentina Nowożenowa. Dotychczas jej miejsce pobytu nie jest znane. Czy w jej sprawie zostanie wszczęte postępowanie karne, też nie wiadomo.

Media poinformowały, że wyspa Ko Tao faktycznie jest kontrolowana przez rodziny mafijne. W Tajlandii są one nazywane Chao Po, co można przetłumaczyć jako „Ojciec chrzestny”. Grupy przestępcze zarabiają na wszystkim – od handlu narkotykami i prostytucji po turystykę. Zła sława Ko Tao nie jest im na rękę. Mając ogromny wpływ na lokalne władze i policję, przestępcy mogą „zamieść pod dywan” głośną sprawę, aby nie straszyć przyszłych turystów. Co prawda, gdy takich spraw jest siedem, ukrywanie prawdy staje się coraz bardziej uciążliwe.