Zanim pojawi się most, czyli jak wygląda podróż na Krym

Jak wygląda podróż samolotem wie chyba każdy. Wystarczy kupić bilet, spakować walizkę i z utęsknieniem czekać na dzień wylotu. Samoloty lądują na lotnisku w Symferopolu, w centralnej części Krymu. Stąd można przemieścić się w dowolny punkt półwyspu.

Możemy również wybrać wariant podróży pociągiem, np. do Krasnodaru lub Anapy i stąd pojechać autobusem do portu „Kaukaz", gdzie czeka nas przeprawa promem.

© Zdjęcie: M.Zemskova Między Morzem Azowskim a Morzem Czarnym. Po lewej stronie kolejka samochodów przed wjazdem do portu „Kaukaz"

Jednak ze względu na wygodę oraz swobodę poruszania się, najwięcej osób wybiera podróż samochodem. I właśnie na tym środku transportu chcielibyśmy się skupić. Od czego zacząć? Najlepiej od planu podróży, trzeba dokładnie sprawdzić trasę, zarezerwować ewentualne noclegi „na trasie", można poczytać fora, gdzie znajdziemy mnóstwo praktycznych porad i sugestii od osób, które przemierzyły już trasę z punktu A do punktu B.

Autem dojedziemy do samego portu „Kaukaz", który znajduje się jeszcze na kontynentalnej części Rosji pomiędzy Morzem Azowskim a Czarnym. Tutaj czeka nas dosyć długa kolejka, czas oczekiwania zależy tak naprawdę od pogody. Jeśli morze jest spokojne, nie ma zagrożenia, promy kursują regularnie. Niestety przyroda bywa nieprzewidywalna — wiatr, sztorm utrudniają przeprawę, czas spędzony w kolejce wydłuża się. Pozostańmy jednak przy wariancie optymistycznym, czyli świeci piękne słońce, a delikatna morska bryza smaga nasze policzki.

© Zdjęcie: M.Zemskova Turyści obserwują przeprawę z portu „Kaukaz" do portu „Krym"

Zapobiegliwy turysta kupi wcześniej na stronie internetowej bilet na prom do portu „Krym" i spokojnie będzie czekał na swoją kolej. Ten „idący na żywioł" przeczeka swoje, klnąc pod nosem, czemu nie był tym zapobiegliwym i nie kupił wcześniej biletu, a teraz musi stać w „żywej kolejce". Obydwaj wcześniej czy później trafią na parking tuż przed wjazdem na prom.

© Zdjęcie: M.Zemskova Parking, gdzie zatrzymują się samochody zanim wjadą na prom

Parking jest tak naprawdę ogromnym placem z wydzielonymi miejscami parkingowymi dla każdego auta. Organizatorzy pomyśleli o wszystkim, co jest potrzebne w podróży, są punkty gastronomiczne, toalety, prysznice, stoiska z pamiątkami.

Ruchem kierują policjanci, a samochody opuszczają miejsca postojowe partiami. Wszystko jest bardzo sprawnie zorganizowane.

Jesteśmy już jedną nogą na promie, a w zasadzie jednym kołem. Zanim nasz pojazd i my trafimy na prom trzeba jeszcze przejść kontrolę. Służby sprawdzają nasze dokumenty, bilety, przeszukują samochód, aby upewnić się, że nie stwarzamy zagrożenia dla otoczenia oraz nie przewozimy nic niedozwolonego.

© Sputnik. Siergiej Malgawko Pasażerowie w porcie „Krym" w Kerczu

Wszystkie etapy są już za nami! Wjeżdżamy na prom, auta zatrzymują się w dolnej części statku. Pozostało jedynie wysiąść z samochodu, wejść na górę i obserwować przeprawę. Prom porusza się w stronę portu „Krym", mijając promy z turystami, którzy zakończyli swój wypoczynek i wracają do domu. Droga trwa około 40 minut. Wsiadamy do auta, prom podpływa do półwyspu. Wyjeżdżamy.

Krym wita gości!