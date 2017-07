Incydent z samolotem NATO nad Bałtykiem

© Sputnik. Maxim Blinov Niebezpieczne zbliżenie rosyjskiego Su-27 i samolotu USA

Natowski samolot zbyt blisko podleciał do samolotu pasażerskiego. O incydencie poinformowały rosyjskie agencje informacyjne.

9 lipca samolot zwiadowczy NATO wykonywał zadanie nad neutralnymi wodami Bałtyku. Niebezpieczne zbliżenie miało miejsce z udziałem samolotu lecącego z Helsinek do Monachium.

W odległości około 100 km od Kaliningradu załoga rejsu A-321 poinformowała kontrolerów, że na pokładzie włączył się system ostrzegania o niebezpieczeństwie zderzenia się z innym samolotem. Samolot zwiadowczy przeleciał w odległości zaledwie 150 metrów nad pasażerskim. Taka odległość na określonych wysokościach w powietrzu jest uznawana za niebezpieczną.

Winowajcą całego zamieszania okazał się Boeing RC-135 Rivet Joint, należący do NATO. Samoloty tej serii są przeznaczone do prowadzenia radioelektronicznych działań zwiadowczych oraz do robienia fotografii. Samolot nie był uzbrojony. Poza pilotem na pokładzie samolotu zwiadowczego znajdowało się około 30 operatorów.