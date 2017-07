Na Moście Kerczeńskim rozpoczęto układanie asfaltu

© Sputnik. Alexandr Polegenko Dlaczego Most Kerczeński przeraża Ukrainę

„Komfort, bezpieczeństwo i trwałość — są to trzy kluczowe punkty w naszej pracy nad pokryciem jezdni Mostu Krymskiego” — powiedział główny inżynier FKU Uprdor „Tamań” Rosawtodora Jurij Safonow, dodając, że cały zakres prac przygotowawczych, proces układania betonu asfaltowego i ścisła kontrola jakości powinny zapewnić Mostowi Kerczeńskiemu najwyższą jakość asfaltu.

Pierwszy beton asfaltowy położono na wyspie Tuzla — na czterech przęsłach mostu. Jest to ponad 200 metrów pokrycia o grubości 6 centymetrów, na co zużyto około 400 ton mieszaniny asfaltobetonowej. Mieszanina wytwarzana jest z użyciem bitumu z dodatkami modyfikowanego polimeru — nowoczesnego spoiwa. On sprawia, że ​​pokrycie jest bardziej trwałe, długowieczne i odporne na odkształcenia i pęknięcia.

Próbki asfaltobetonu dla Mostu Krymskiego, przygotowane zgodnie z opracowanymi recepturami, zostały przetestowane w specjalistycznym ośrodku pod względem właściwości fizyko-mechanicznych, odporności na koleinowanie, wytrzymałości zmęczeniowej (najwyższy poziom cyklicznego naprężenia, który nie powoduje zniszczenia próbek poddanych badaniu do umownej, granicznej liczby cykli).