Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy planuje na posiedzeniu w poniedziałek zatwierdzić projekt ustawy o reintegracji Donbasu, który przewiduje uznanie niekontrolowanych przez Kijów terytoriów za „okupowane” i przejście ukraińskich służb bezpieczeństwa do formatu „operacji wojskowej” zamiast „antyterrorystycznej” (tak Kijów nazywa operację wojskową w Donbasie).

Chociaż o opracowaniu dokumentu wiadomo było już trzy tygodnie temu, on wciąż nie został upubliczniony. Przewiduje się, że po tym, jak Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony przyjmie tekst ustawy, zostanie ona przekazania do rozpatrzenia prezydenta Petra Poroszenki i zostanie wniesiona do Rady Najwyższej.

Sekretarz RBNiO Ołeksandr Turczynow ma nadzieję, że parlament przyjmie ustawę o reintegracji Donbasu jeszcze na bieżącej sesji, która zakończy się w piątek. Rada nie wyklucza, że ​​rozpatrzenie kwestii zostanie odroczone do jesieni, ponieważ dokument jest złożony i wymaga konsensusu politycznego większości parlamentarnej.

Kijów tłumaczy potrzebę uchwalenia dokumentu ostatnimi wydarzeniami w Donbasie, w szczególności uznaniem przez Rosję dokumentów proklamowanych w trybie jednostronnym ŁRL i DRL, a także wprowadzeniem tymczasowej administracji w przedsiębiorstwach ukraińskiej jurysdykcji, które znajdują się na niekontrolowanym przez Kijów terytorium. Kijów zamierza prawnie utrwalić pojęcie „wojny hybrydowego FR”, co pozwoli uzasadnić wykorzystanie wojska w regionie.

Ukraina nie uznaje DRL i ŁRL, uważa terytoria kontrolowane przez władze republik za okupowane, a siły powstańców — za terrorystyczne. Kijów, USA i UE wcześniej wielokrotnie oskarżały Moskwę o ingerowanie w sprawy Ukrainy. Rosja zaprzecza tym oskarżeniom i nazywa je nie do przyjęcia. Moskwa wielokrotnie podkreślała, że nie jest stroną wewnątrzukraińskiego konfliktu, nie wspiera powstańców, nie wysyła wojsk do Donbasu i jest zainteresowana tym, aby Ukraina przezwyciężyła kryzys polityczny i gospodarczy.

Kijów uważa, że projekt ustawy o reintegracji Donbasu określi status prawny poszczególnych obszarów obwodu ługańskiego i donieckiego, uznając je za „okupowane”. Według deputowanych pracujących nad ustawą dokument proponuje zastąpienie „ATO” „operacją wojskową”, którą będzie kierować Sztab Operacyjny pod dowództwem prezydenta. Przyjęcie ustawy nie wyklucza również możliwości wprowadzenia w Donbasie, w razie potrzeby, stanu wojskowego.

Nowa ustawa przewiduje kontynuację pracy Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE w Donbasie i nie wyklucza możliwości wprowadzenia do regionu policyjnej lub innej misji pokojowej. Ponadto projekt wyklucza przeprowadzenie jakichkolwiek wyborów w regionie aż do powrotu tych terytoriów pod kontrolę Kijowa.