Kreml o skutkach zbliżenia się Ukrainy i NATO

© Sputnik. Mikhail Markiv Ukraina powinna zostać kolejnym członkiem NATO

„Rosja w ciągu ostatnich lat jest istotnie zaniepokojona zbliżeniem się infrastruktury wojskowej NATO do naszych granic. To będzie kolejny krok, potencjalnie może to być kolejny krok w tym kierunku, co, oczywiście, nie przyczyni się do wzmocnienia stabilności i bezpieczeństwa na kontynencie europejskim” — powiedział Pieskow dziennikarzom, odpowiadając na pytanie o stosunku Moskwy do ewentualnego rozpoczęcia dyskusji na temat zapewnienia Ukrainie planu ws. przyłączenia się do NATO.

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko powiedział wcześniej, że zaproponował NATO rozpoczęcie dyskusji o przyznaniu krajowi planu działań w sprawie członkostwa w Sojuszu i jego oferta została przyjęta.

Pieskow podkreślił, że kwestia członkostwa Ukrainy w NATO nie dotyczy bezpośrednio Rosji. „Chociaż ona w dość dużej mierze pośrednio dotyczy Rosji” — powiedział rzecznik rosyjskiego prezydenta.