Laboratorium Yuegong (Pałac Księżycowy), zlokalizowane w Chińskim Państwowym Uniwersytecie Technicznym Beihang (Beihang University), to izolowana kabina o powierzchni 160 metrów kwadratowych. To pierwsze podobne laboratorium zbudowane w Chinach i trzecia na świecie bioregeneratywna baza podtrzymywania życia.

Uniwersytet Beihang realizuje projekt, w ramach którego wolontariusze znajdują się w warunkach symulujących roczne przebywanie na Księżycu. W niedzielę grupa czterech wolontariuszy zakończyła swój 60-dniowy pobyt w laboratorium uniwersytetu. Po tym, jak 200-dniowy etap zostanie zakończony, rozpocznie się kolejny, który potrwa 105 dni.

© REUTERS/ Damir Sagolj Ruszył 200-dniowy eksperyment symulacji życia na Księżycu

„Pałac księżycowy" składa się z modułu przeznaczonego do zamieszkania przez wolontariuszy, o powierzchni 42 m², i dwóch modułów do uprawy roślin. W kompleksie mieszkalnym znajdują się cztery oddzielne moduły sypialniane, jeden wspólny pokój, łazienka, pomieszczenia dla zwierząt oraz pomieszczenie do utylizacji odchodów.

Zdaniem badaczy podobne eksperymenty pomagają chińskim uczonym w osiąganiu postępów w badaniu tego, co jest najbardziej potrzebne człowiekowi do odbywania długich misji na Księżycu.