Łukaszenka: Przyszedł czas, by Białoruś „zaczęła o sobie głośno przypominać"

„Obecnie niezwykle ważne jest, aby skoncentrować uwagę na określeniu i rozwiązaniu priorytetowych zadań naszej działalności na arenie międzynarodowej… pierwszy kierunek to zwiększenie roli Białorusi w polityce światowej. Mamy ku temu wszelkie podstawy" — powiedział Łukaszenka na wtorkowym posiedzeniu ws. priorytetów polityki zagranicznej Białorusi w Mińsku.

Wyjaśnił również, że chociaż Białoruś jest młodym suwerennym państwem, to (dawne — red.) instytucje państwowe, których jest spadkobierczynią, były pełnoprawnymi uczestnikami wydarzeń, które rozgrywały się w regionie. „Mamy pewne doświadczenie historyczne aktywnej polityki zagranicznej" — powiedział prezydent.

Powiedział także, że „współczesny etap rozwoju białoruskiego państwa wymaga budowania polityki zagranicznej i gospodarczej w nowy sposób — na szerszą skalę i bardziej zdecydowanie". Uważam, że przyszedł czas, kiedy musimy głośno przypominać o sobie na arenie światowej i aktywniej promować i bronić swoich interesów narodowych" — podkreślił przywódca Białorusi

Zaznaczył, że jest to potrzebne nie po to, aby zaspokoić swoje ambicje, a po to, aby wzmocnić suwerenność polityczną i gospodarczą kraju.

Łukaszenka dodał także, że „bez promocji swoich projektów na arenie międzynarodowej, nie da się osiągnąć dużego rozwoju". „Kiedy nie ma projektów, to nie ma efektywnej pracy" — powiedział.

Według prezydenta kraju „obecnie dla wzmocnienia autorytetu kraju należy rozszerzać krąg partnerów biznesowych i solidnych sojuszników — nie kłócić się, a przyjaźnić ze wszystkimi". „Niezwykle ważny jest rozwój współpracy ze Wschodem i Zachodem w równym stopniu, bez dokonywania wyboru między nimi. Nawiązywać kontakty trzeba wszędzie, aby nas znano i rozumiano. Tylko wtedy można liczyć na ustanowienie korzystnych dla wszystkich stron stosunków" — powiedział Łukaszenka.

Prezydent Białorusi podkreślił także, że jego kraj postępuje tak od dawna i że wielowektorowość — to jeden z priorytetów białoruskiej polityki zagranicznej.