Dlaczego większość Ukraińców nie może pojechać do UE

Przede wszystkim z powodu złej sytuacji materialnej — świadczą wyniki sondażu opinii publicznej przeprowadzonego przez Instytut Gorszenina we współpracy z filią Fundacji Friedricha Eberta na Ukrainie i Białorusi przy Międzynarodowym Instytucie Socjologii, opublikowane we wtorek.

Od 11 czerwca obywatele Ukrainy, posiadający paszporty biometryczne mogą podróżować bez wiz do krajów Strefy Schengen. Mają oni prawo do swobodnego wjazdu na okres 90 dni w ciągu 6 miesięcy w celach turystycznych, biznesowych i rodzinnych, jednak nie mogą podejmować pracy czy nauki w krajach unijnych. Unia Europejska może zawiesić ruch bezwizowy z Ukrainą w przypadku problemów z migracją i bezpieczeństwem.

© AFP 2017/ Sergey Bobok Ukraiński „Mur" na granicy z Rosją utknął na 400 km

Zgodnie z sondażem, 71,6% ankietowanych nie planuje w tym roku wyjazdów do krajów unijnych. 76,9% uczestników nie może sobie pozwolić na takie wyjazdy z powodu sytuacji materialnej. Wyniki sondażu świadczą o tym, że 15,4% respondentów nie wyraża chęci do odwiedzenia krajów UE, 14,4% nie pozwala na to stan zdrowia, 9,2% ankietowanych nie ma możliwości podróżować z powodu opieki nad dziećmi lub bliskimi, a 7,5% — z powodu napiętego grafiku pracy. Uczestnicy sondażu mogli wybrać dwa warianty odpowiedzi.

Za granicą było 42,9% respondentów, z których 70,3% odwiedzało wcześniej kraje Unii Europejskiej. Oprócz tego 39,5% ankietowanych odpowiedziało, że ma krewnych w krajach Europy.

© AFP 2017/ YURIY DYACHYSHYN Ukraińcy szturmują granice po zniesieniu wiz

Dochody 61,4% uczestników sondażu wynoszą mniej niż 115 dolarów, 24,7% ankietowanych — od 115 do 330 dolarów, a 4,8% — od 330 do 445 dolarów. Nikt z ankietowanych nie posiadał dochodu powyżej 700 dolarów.

Sondaż został przeprowadzony na całym terytorium Ukrainy za wyjątkiem niekontrolowanych przez Kijów dzielnic Donbasu w okresie od kwietnia do czerwca. Łącznie wzięło w nim udział 2 tys. pełnoletnich mieszkańców kraju.