Siemens pozywa dostawcę turbin gazowych na Krym

Powód – dostarczanie na Krym turbin gazowych produkcji Siemens. – Jak informowaliśmy wcześniej w oświadczeniu, (pozew) jest skierowany przeciwko tym, którzy są odpowiedzialni za to. A mianowicie przeciwko zarządowi Technopromeksportu. Pozew złożono w Moskwie – powiedział rzecznik firmy Wolfram Trost.

— Ponadto Siemens złożyła pozew w sprawie zaprzestania wszelkich dodatkowych dostaw na Krym i wycofania już dostarczonego sprzętu do jego pierwotnego miejsca przeznaczenia — Tamania (Kraj Krasnodarski) – powiedział Trost.

Niemiecka firma twierdzi, że dwie z czterech turbin, które wysłano do Rosji, zostały przewiezione na Krym bez jej zgody. Reuters pisze, że nabywca turbin – Technopromeksport – dał pisemną gwarancję, że nie trafią one na półwysep.

© AP Photo/ Matthias Schrader Media: Na Krym dostarczono gazowe turbiny Siemens

Tymczasem Moskwa oświadczyła, że sprzęt jest produkcji krajowej. – Na Krymie faktycznie zainstalowano turbiny produkcji rosyjskiej, montowane w rosyjskich zakładach – powiedział 10 lipca rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Reuters poinformował 6 lipca o dostawach na Krym turbin Siemens do budowy elektrowni w Sewastopolu. Sankcje wprowadzone przez Unię Europejską po przyłączeniu półwyspu do Rosji wiosną 2014 roku zakazują dostaw do tego regionu technologii energetycznych. Siemens może zostać oskarżony o naruszenie restrykcji. Niemiecki koncern zobowiązał się do podjęcia działań zapobiegających nielegalnemu użyciu jego sprzętu.