OBWE: Pokój i zaufanie w Europie jest możliwe tylko z Rosją

Jego zdaniem do Europy znowu wróciło „myślenie blokowe”.

— Mamy kryzys zaufania między państwami członkowskimi OBWE, mamy konflikt na Ukrainie, który dzieli kontynent. Nie chcemy tego. Mam wielką nadzieję, że UE i Rosji uda się zacieśnić kontakty. Musimy współpracować, a nie walczyć ze sobą. Musimy być przekonani, że pokój na naszym kontynencie jest możliwy tylko z Rosją – ocenił Kurz we wtorek przed nieformalnym spotkaniem ministrów krajów OBWE w Mauerbach.

Kurz powiedział też, że jest zadowolony w tego, iż w spotkaniu uczestniczy szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow i zwrócił uwagę na wkład Moskwy w rozwiązanie konfliktu na Ukrainie.

Jak dodał, austriackie przewodnictwo też dołożyło wielu starań, aby przyczynić się do deeskalacji konfliktu na Ukrainie.

— Dzięki Bogu udało się nam porozumieć co do potrzeby wzmocnienia i przebudowy misji monitoringowej (w Donbasie) – powiedział minister. Według jego słów, organizacja zamierza zwiększyć liczbę obserwatorów do tysiąca i maksymalnie wyposażyć ich w sprzęt techniczny.

Podczas pierwszej wizyty Kurza na Ukrainie w styczniu tego roku lokalni mieszkańcy podkreślali rolę obserwatorów. – Najgorsza wymiana ognia zaczyna się, gdy obserwatorzy wyjeżdżają. Dlatego postanowiliśmy rozszerzyć również techniczne wsparcie misji, aby też w nocy był możliwy monitoring – dodał.

Obecne spotkanie – jak powiedział – ma rozwinąć działania podjęte przez poprzedniego przewodniczącego OBWE Franka-Waltera Steinmeiera. – Dobrze, że między ministrami spraw zagranicznych istnieje taka możliwość. Dziś chciałbym rozwinąć temat gotowości do kompromisów. OBWE jest dużą organizacją, w skład której wchodzi 57 krajów. Niektóre z nich mają swoje zdanie na różne sprawy – powiedział Kurz.