Na jak długo wystarczy zapasów wody pitnej na Krymie?

„Dzisiaj zgromadzono około 234 milionów metrów sześciennych wody. W ubiegłym roku w tym dniu mieliśmy około 190 milionów metrów sześciennych wody” — powiedział Wajl na antenie stacji „Pierwszy Krymski”.

© Sputnik. Sergey Malgavko Ukraińcy kochają Krym!

Nierównomierność spływów wody do zbiorników z krymskich gór prowadzi do tego, że zbiorniki wykorzystywane do zaopatrzenia w wodę Symferopolu i miast na południowym wybrzeżu Krymu są wypełnione prawie w 100%, powiedział szef Komitetu Gospodarki Wodnej. „To gwarantuje, że do końca roku regiony te są w pełni zaopatrzone w wodę” — dodał Wajl.

W północnej i wschodniej części półwyspu sytuacja z zaopatrzeniem w wodę jest bardziej skomplikowana. Jednak według przewidywań Wajla Kercz, Feodosia, Sudak i rejony wschodniego Krymu „przynajmniej na okres wakacyjny” są zaopatrzone w wodę pitną z rezerw Belogorskiego Zbiornika Wodnego. Ponadto funkcjonują nowe wodociągi z podziemnych źródeł, trwa aktywne pompowanie wody do zbiornika na półwyspie Kerczeńskim.

Szef Państwowego Komitetu Gospodarki Wodnej podkreślił także wysoką jakość wody ze zbiorników na półwyspie. Cała woda dostarczana do sieci wodociągowej to woda górska. Kontrola jej jakości odbywa się regularnie wraz z Rospotrebnadzorem.