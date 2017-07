San Francisco: O krok od największej w historii katastrofy lotniczej

Do incydentu doszło w nocy 7 lipca. Podczas podejścia do lądowania samolot pasażerski Air Canada lecący z Toronto przez pomyłkę skierował się nie w stronę pasa startowego, lecz na drogę kołowania, gdzie w tym momencie znajdowały się cztery inne samoloty.

Pilot przez pomyłkę ustawił się do lądowania na drogę kołowania C, która biegnie równolegle do pasa startowego — cytuje stacja oświadczenie federalnych władz lotniczych.

Kontrolerom udało się na czas zatrzymać pilota. Samolot bezpiecznie wylądował podczas drugiej próby. Nikt nie ucierpiał.

„Jeśli to prawda, to co się stało, było bardzo bliskie największej katastrofy lotniczej w historii” — cytuje stacja wypowiedź emerytowanego kapitana samolotu linii United Airlines Rossa Aimera.

„Jeśli możecie sobie wyobrazić kolizję Airbusa z czterema całkowicie zatankowanymi samolotami z pasażerami na pokładzie, to możecie sobie wyobrazić, jak źle to wszystko mogło się skończyć” — powiedział Aimer.

Administracja lotniska i lokalne władze badają okoliczności incydentu.