„Jeśli UE powie otwarcie: «Nie możemy przyjąć do siebie Turcji», będzie to dla nas pocieszające. Przystąpimy wówczas do planu B i C. UE nie jest dla nas niezastąpiona" — oświadczył Erdogan na antenie BBC.

Turecki lider zauważył także, że Bruksela przestała zapraszać Ankarę na swoje szczyty i „marnuje czas" Turcji. Erdogan podkreślił, że przeważająca część Turków nie chce akcesji kraju do Unii Europejskiej, bowiem uważa podejście Brukseli za nieszczere.

Erdogan zagroził wcześniej, że pożegna się z UE, jeśli nie będzie postępu w rozmowach.