„My z niego (z języka rosyjskiego — red.) nie rezygnowaliśmy i nie zrezygnujemy. Co więcej, będziemy o niego walczyć" — powiedział Łukaszenka podczas wystąpienia na posiedzeniu plenarnym Światowego Kongresu Rosyjskiej Prasy w Mińsku

Jak powiedział, swój wkład w rozwój języka rosyjskiego wnieśli nie tylko Rosjanie, ale też inne narody, w tym Białorusini.

W nim zawiera się temperament, charakter, tolerancyjność, w tym także Białorusinów. Język rosyjski, którym posługują się Rosjanie, Białorusinie i Ukraińcy, jest splotem dusz wielu narodów. Język rosyjskie nie jest nam obcy. To także osiągnięcie naszego narodu… To coś nam bliskiego… Jeśli utracimy język, utracimy historię, teraźniejszość i przyszłość — powiedział białoruski lider.

Łukaszenka przypomniał, że zgodnie z wyrażoną na białoruskim referendum wolą narodu białoruskiego język rosyjski posiada, tak jak język białoruski, status języka państwowego. „Przyjechaliście do kraju, w którym czci się, szanuje (język rosyjski — red.), w którym ludzie mówią i myślą po rosyjsku" — powiedział Łukaszenka.

„Na przestrzeni swojej wielowiekowej historii Białorusini wnieśli niemały wkład w jego rozwój, wzbogacili go. I dziś posiada on, tak jak język białoruski, status języka państwowego" — podkreślił Łukaszenka.

Białoruski lider dodał, że Białoruś zrobiła w ostatnim czasie wiele, by podnieść poziom języka białoruskiego, który odróżnia Białorusinów od innych narodów. „To nie powinno was niepokoić" — podkreślił Łukaszenka. Jednocześnie zauważył, że pewna niewielka grupa społeczeństwa z bólem odbiera dyskusje na temat języka rosyjskiego, a przy tym bez bólu odnosi się do powszechnej nauki w szkołach języka angielskiego i innych języków obcych.