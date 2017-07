Kim był przywódca PI?

© AP Photo/ Militant video Lider Państwa Islamskiego zlikwidowany w Syrii?

W krótkim komunikacie organizacji podano, że al-Baghdadi nie żyje i wkrótce zostanie mianowany jego następca. Okoliczności śmierci przywódcy Państwa Islamskiego nie są na razie znane.

Przypomnijmy — Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało wcześniej o możliwej likwidacji przywódcy PI w wyniku ataku Sił Powietrzno-Kosmicznych Rosji, przeprowadzonego 28 maja na przedmieściach Rakki.

Tak w ogóle śmierć al-Baghdadiego światowe media ogłaszały już wiele razy, a później okazywało się, że terrorysta żyje. Na przykład w 2015 roku o jego śmierci poinformowała stacja Al-Arabija, a w 2016 roku — irański kanał telewizyjny Press TV.

Jak „uprzejmy i skromny człowiek" został terrorystą

Przyszły przywódca PI urodził się w 1971 roku w mieście Samarra ok. 120 km od Bagdadu, w sunnickiej rodzinie, którą bardzo umownie można zaliczyć do klasy średniej. Jego ojciec Awad był członkiem lokalnej społeczności religijnej i nauczał nawet w meczecie. Według niektórych danych al-Baghdadi próbował dostać się na wydział prawa Uniwersytetu Bagdadzkiego, ale nie zdał egzaminu. W rezultacie był zmuszony pójść na wydział szariatu, gdzie otrzymał tytuł magistra teologii.

W wywiadzie dla gazety The Daily Telegraph jeden z byłych kolegów ze studiów al-Baghdadiego powiedział, że był on „uprzejmym i skromnym człowiekiem" i „nie miał skłonności do agresji". Al-Baghdadi grał nawet w piłkę nożną, tak więc nie uważał tej „laickiej zachodniej gry" za coś godnego potępienia. Z drugiej strony wiele mediów podkreślało, że jeszcze w latach studenckich al-Baghdadi pod wpływem wuja wstąpił w szeregi organizacji ekstremistycznej „Bracia Muzułmanie".

Kiedy rozpoczęła się amerykańska inwazja na Irak, był imamem w jednym z meczetów w rodzinnym mieście. Jego poglądy uległy znacznej radykalizacji: przyłączył się do dżihadystów z irackiej filii Al-Kaidy. W 2004 roku al-Baghdadi został schwytany przez Amerykanów i przez pewien czas przetrzymywany. W tym czasie zlikwidowano najważniejszych przywódców Al-Kaidy na Bliskim Wschodzie. W świecie islamistów pojawiła się próżnia władzy, którą al-Baghdadi pomyślnie wypełnił.

„Akademia dżihadyzmu" w Camp Bucca

Al Baghdadi został aresztowany w przypadkowych okolicznościach. Po prostu wstąpił do przyjaciela, który był poszukiwany. I zatrzymano również jego, jak to się mówi, „na doczepkę". Tak przyszły lider Państwa Islamskiego znalazł się w amerykańskim obozie filtracyjnym.

Należy podkreślić, że administracja obozu bardzo tolerancyjnie odnosiła się do tego, że więźniowie dokonywali rytuałów religijnych, czytali modlitwy i dyskutowali o różnych aspektach islamu. Al-Baghdadi umiejętnie z tego skorzystał i zaczął głosić radykalny islam w obozie. W związku z tym media będą później nazywać obóz Camp Bucca „Akademią dżihadyzmu".

Islamista wyszedł na wolność w 2006 roku, nie postawiono mu żadnych zarzutów. Jak pisze The Daily Beast, swoim strażnikom przy wyjściu z obozu powiedział: „Zobaczymy się w Nowym Jorku".

Później przeprowadza się do Syrii, gdzie broni pracy doktorskiej z teologii i poznaje ówczesnego lidera PI (wtedy jest to po prostu filia Al-Kaidy) Abu Hamza al-Masriego, który mianuje al-Baghdadiego przywódcą tzw. Komitetu Szariatu — czyli odpowiedzialnym za całą działalność religijną organizacji terrorystycznej. W 2010 roku, po śmierci pierwszych przywódców Państwa Islamskiego: al-Masriego i Abu Omara al-Baghdadiego, staje na czele całego ugrupowania.

W maju 2013 roku senator John McCain nielegalnie odwiedził prowincję Idlib w Syrii, żeby spotkać się z przywódcami „opozycji zbrojnej". O wizycie poinformowano dopiero po powrocie senatora do Waszyngtonu. McCain z pewnością spotkał się z bojownikami Wolnej Armii Syrii. Jednak szereg mediów jako uczestników tych spotkań z senatorem wymieniało również al-Baghdadiego. Biorąc pod uwagę dawne związki Amerykanów z kierownictwem Al-Kaidy (założyciel ugrupowania Osama bin Laden współpracował z CIA w Afganistanie jeszcze w latach 80.), nie budziło to wielkiego zdziwienia.

Tak czy inaczej właśnie od 2013 roku organizacja al-Baghdadiego aktywnie włącza się w wojnę domową w Syrii. Al-Baghdadi decyzje podejmuje sam, z nikim nie uzgadniając swoich działań. W lutym 2014 roku centralne kierownictwo Al-Kaidy poinformowało nawet, że „odmawia wsparcia dla Państwa Islamskiego" i swoim oficjalnym odziałem w Syrii nazwało inną organizację — Dżabhat an-Nusrę.

Po roku Państwo Islamskie bierze pod kontrolę znaczną część północnego Iraku i część Syrii. Stolicą ugrupowania staje się miasto Rakka, a sam al-Baghdadi ogłasza się kalifem Ibrahimem. Oprócz tego zaczął twierdzić, że jest „bezpośrednim potomkiem proroka Mahometa". Od tej pory organizacje ekstremistyczne dżihadystów na całym świecie zaczęły składać „przysięgę" PI, a Al-Baghdadi zbudował potężne imperium ekonomiczne — czerpiąc dochody nie tylko z rozbojów i okupów, ale również z handlu ropą naftową.