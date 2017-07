Do Iraku trafiły włoskie korwety zamówione... 37 lat temu

Historię włoskich okrętów opisano na rosyjskim blogu bmpd, prowadzonym przez ekspertów z Centrum Analiz Strategii i Technologii.

Fotografie okrętów przybyłych do irackiego portu Umm Kasr opublikowano na Facebooku, na stronie grupy Tactical Cell.

Korwety „Musa bin Nuseir" i „Tarik bin Zijad", nazwane na cześć dowódców z czasów arabskich podbojów Hiszpanii, zostały zbudowane w ramach kontraktu o wartości 2,4 miliarda dolarów, podpisanego w 1980 roku. Umowa przewidywała budowę dla marynarki wojennej Iraku oddziału okrętów, składającego się z 4 fregat typu „Lupo", sześciu korwet typu „Assad", tankowca i pływającego doku.

Po wybuchu wojny irańsko-irackiej we wrześniu 1980 roku rząd Husseina był w stanie tylko częściowo opłacić podpisany kontrakt i zapłacił część sumy za tankowiec, dok i dwie korwety, które formalnie zostały przekazane irackim wojskowym w 1986 roku, ale faktycznie zatrzymane we Włoszech do momentu opłacenia pełnej wartości.

Dok i tankowiec w 1986 roku znalazły się w Egipcie, z którego nie trafiły dalej do Iraku z powodu trwających działań wojennych. Pozostałe okręty zostały sprzedane w latach 90., kiedy obowiązywały sankcje wobec Iraku. Cztery fregaty wyposażyły flotę Włoch a cztery korwety zostały sprzedane Malezji.

Po roku 2000 irackie władze rozpoczęły negocjacje w sprawie przekazania okrętów. W 2010 do Iraku dostarczono pływający dok, wykorzystywany obecnie w celach cywilnych. Rok później Irak podpisał porozumienie z firmą Fincantieri o remoncie, modernizacji i zwrocie korwet „Musa bin Nuseir" i „Tarik bin Zijad" oraz tankowca.

Eksperci z Centrum Analiz Strategii i Technologi zauważyli, że ostatnie porozumienie dotyczące modernizacji i przekazania włoskich korwet najwidoczniej zostało zrealizowane tylko częściowo, ponieważ, sądząc po fotografiach z irackiego portu, statki mają wyposażenie techniczne z połowy lat 80.