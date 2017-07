Szkolenia NATO wstrzymano przez... polowanie bogaczy

Komercyjne polowania generalnego kierownika leśnictwa Rimantasa Prusaytisa, jego syna i wpływowego biznesmena Vytautasa Cheponisa w nadleśnictwie Vilkaviskis wpłynęły na przebieg ćwiczeń NATO „Sabre Strike” w tzw. korytarzu suwalskim, poinformowały litewskie media.

Incydent miał miejsce 16 czerwca na terenie mariampolskiego leśnictwa we wsi Dieline. Tutaj zorganizowano komercyjne polowania dla generalnego kierownika leśnictwa, jego syna i przedsiębiorcy. W tym samym dniu w tym lesie zaplanowano ćwiczenia wojskowe „Żelazny Wilk”, które są częścią szkoleń „Sabre Strike”.

W lesie manewry wojskowe wykonywała 104. kompania piechoty I Mariampolskiej Jednostki Dainavskiego Okręgu Wojskowego. Według doniesień żołnierzy z powodu polowań wcześniej zaplanowane ćwiczenia zostały częściowo zmodyfikowane i ograniczone i zmieniono ich czas.

„Przez kilka godzin nie mogliśmy, jak to zostało zaplanowane, wykonywać wszystkich przewidzianych działań — wejść do części lasu, ponieważ tam odbywało się polowanie, ponieważ ograniczono ruch po drogach leśnych, nie mogliśmy przeprowadzić zasadzki, strzelać” — powiedział jeden z uczestników ćwiczeń.

Okazało się, że przebieg międzynarodowych ćwiczeń wojskowych oraz czas ich prowadzenia zostały skorygowane właśnie na wniosek przedstawicieli mariampolskiego leśnictwa. Oni poprosili, aby przesunąć ćwiczenia z 18:00 na 23:00 w określonej części lasu, a także aby nie strzelać i nie przeprowadzać zasadzek. Dwa dni przed rozpoczęciem ćwiczeń dowódca kompanii poinformował o takiej korekcie koordynacyjną grupę szkoleń.

Gdy o incydencie dowiedział się szef Ministerstwa Obrony Litwy Raimundas Karoblis (obecnie jest na urlopie), powiedział, że „jeśli to prawda, to jest to skandal”.

Według ministra w tym przypadku należy zgodzić się z premierem Sauliusem Skvernyalisem, że na Litwie najsilniejszymi partiami są leśnictwa.