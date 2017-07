Ile zarabia terrorysta?

© Sputnik. Nazek Mohammed Dokument z wynagrodzeniami Daesh

Zgodnie z dokumentem o wynagrodzeniach za ostatni miesiąc Muharram (pierwszy miesiąc kalendarza muzułmańskiego, w 2016 roku rozpoczął się 3 października — red.) wypłaty różniły się w zależności od stanu cywilnego i liczby dzieci członka Daesh. Najniższa pensja kawalerów wyniosła 72 dolary lub 95 tysięcy irackich dinarów. Z nich 40 dolarów pokrywało koszt produktów, terrorysta dostawał do ręki 32 dolary. Jako inny przykład można przytoczyć niejakiego Abu Jana z batalionu imama at-Taramzi. Urodzony w 1991 roku, żonaty, troje dzieci, on w tym samym miesiącu dostał 184 dolary. Niejaki Abu Naser urodzony w 1962 roku, żonaty, 6 dzieci, otrzymał 256 dolarów. Należy zauważyć, że wszystkim członkom organizacji przydzielone produkty za 40 dolarów niezależnie od stanu cywilnego.

Lokalne źródło w Mosulu powiedziało agencji, że wielkość wypłaty mogła wahać się w zależności od okoliczności. Ogólnie przestrzegano zasady wzrostu płac w proporcji do liczby żon i dzieci. Przy tym wynagrodzenie nie przekraczało 300 dolarów.

Szczodre wypłaty należały się również osobom niepełnosprawnym, które ucierpiały z powodu nalotów międzynarodowej koalicji lub w czasie ataków terrorystycznych samochodów pułapek, powiedziało źródło.

Jeśli chodzi o tych terrorystów, którzy wyjechali do Turcji przed rozpoczęciem operacji wyzwolenia Niniwy, oni zostali pozbawieni wszystkich wypłat, powiedziało agencji Sputnik inne źródło w Mosulu. Ci terroryści przestali otrzymywać pieniądze z powodu kryzysu ekonomicznego w organizacji, który nastąpił po utracie kontroli nad złożami naftowymi w mieście al-Kayara na południe od Mosulu w październiku ubiegłego roku.

Wypłaty przywódców

Według informacji źródła nie można mówić o równouprawnieniu w organizacji. Na przykład przywódcy oprócz zwykłych wypłat otrzymywali pieniądze ze sprzedaży majątku ograbionych domów. Ponadto „książęta Daesh” jedli w oddzielnej kuchni, gdzie zawsze podawano najlepsze irackie dania.

Źródło agencji poinformowało, że pensje przywódców Daesh wynosiły 500 dolarów i wyżej. Jednak w tym roku oni doświadczyli przerw w płatnościach, ponieważ samoloty międzynarodowej koalicji zbombardowały banki, gdzie otrzymywali pieniądze.

Jakie były płace w 2014 roku

We wrześniu ubiegłego roku Sputnik opublikował dane na temat wynagrodzeń terrorystów w pierwszych latach kontroli nad prowincji Niniwa i Anbar. Według źródeł agencji w Mosulu wtedy wynagrodzenie zagranicznych terrorystów wynosiło 1300 dolarów. Ponadto zapewniano im dom, samochód, nałożnicę i paliwo, którego brakowało dla miejscowej ludności. Co do wynagrodzeń członków Daesh z lokalnej społeczności, ich pensja wynosiła 600 dolarów.

Tak wysokie wypłaty były uzasadnione kontrolą nad polami naftowymi i nielegalnymi dostawami ropy naftowej do krajów sąsiednich.