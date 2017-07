Do Ziemi zbliża się „planeta widmo"

© Fotolia/ AND Inc NASA: Celem tarana kosmicznego będą asteroidy

Planety widma nie da się zobaczyć przez teleskop. Astronomowie badają niewidzialną planetę, analizując orbity planet w Pasie Kuipera. Według danych uczonych planeta widmo zmienia położenie komet i planetoid.

Przy zbliżeniu z Ziemią planeta widmo może wyrzucić komety i planetoidy do Układu Słonecznego, co doprowadzi do katastrofy w Kosmosie.