Rosja wysyła do Syrii „Terminatora”

Maszyna ta została zaprojektowana na bazie czołgu T-72 i ma zmodyfikowany korpus. Przy tym zamiast potężnego działa kalibru 125-mm BMPT-72 wyposażony jest w cały zestaw różnych broni, w tym dwa 30-mm działa, cztery pociski przeciwpancerne „Ataka-T” i ciężki karabin maszynowy. Daje to „Terminatorowi 2” możliwość prowadzenia walki z piechotą i lekko opancerzonymi pojazdami wroga z wykorzystaniem działa. Według gazety „Terminator 2” dobrze sprawdzi się w Syrii przeciwko rebeliantom, co zmusi rosyjską armię do złożenia wielu zamówienia na BMPT.