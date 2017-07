NATO znalazło nowy powód do paniki

Podobne plany wywołują już niepokój niektórych krajów NATO, w tym Polski. Antoni Macierewicz oskarżył Rosję i i Chiny o to, że ich sojusz strategiczny „zagraża wolnemu światu".

Przez wiele ostatnich lat Rosja i Chiny starały się ukrywać sojusz strategiczny, który je łączy. Próbowały stworzyć wrażenie, że taki sojusz nie istnieje. Stwarzały pozory konfliktu między sobą, aby wprowadzić w błąd zachodnią opinię publiczną, a nawet niektórych przywódców — powiedział Macierewicz.

© AP Photo/ Zha Chunming Chińskie okręty wojenne na Bałtyku. W jakim celu?

Polski minister obrony jest przekonany, że Rosja i Chiny doszły do wniosku, że „należy przestać się kamuflować" i zacząć „zagrażać wolnemu światu".

Komentator do spraw wojskowości gazety „Komsomolskaja Prawda", pułkownik w stanie spoczynku Wiktor Baraniec na antenie radia Sputnik podkreślił, że kraje NATO panicznie boją się sojuszu wojskowego Rosji i Chin.

© REUTERS/ Stringer Chiny wysłały żołnierzy do swojej pierwszej zagranicznej bazy

„Jest to rytualne zawodzenie NATO, a najgłośniej słychać tam głos Polski. Wspólne manewry chińsko-rosyjskie dowolnej skali, niezależnie od tego, gdzie się odbywają, na lądzie, czy na morzu, zawsze wywołują, jeśli nie paniczne, to skrajnie zawistne komentarze polityków i generałów w krajach NATO. Na manewry w Regionie Dalekowschodnim szczególnie wrażliwie reaguje Japonia, gdyż stosunki japońsko — chińskie z powodu wysp na Morzu Południowochińskim są bardzo napięte.Jednak wszystko sprowadza się do jednego: USA, NATO i sojusznicy strasznie boją się sojuszu wojskowego Rosji z Chinami.

© Sputnik. Igor Agejenko Chińczycy będą wydobywać złoto na Kołymie

Przypomnę, że w ubiegłym roku przywódca Chin Xi Jinping po raz pierwszy wygłosił frazę, która wstrząsnęła Waszyngtonem i siedzibą NATO — o prawdopodobieństwie stworzenia sojuszu wojskowego między Chinami a Rosją. Wcześniej rozmawialiśmy tylko o partnerstwie. Natomiast teraz Pekin otwarcie mówi, że stosunki wojskowo-strategiczne nie są wykluczone. I jest to oczywiście powód do paniki w NATO. Chociaż po szczycie G20 Pentagon informował, że Chiny zgodziły się przeprowadzać manewry na morzu również z Amerykanami" — powiedział Wiktor Baraniec.