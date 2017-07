Czeczeński „szariacki patrol” terroryzuje Europę

Według wiadomości gazety Tagesspiegel przestępcy prześladują kobiety, które publikują odsłonięte zdjęcia na portalach społecznościowych lub pozostające w przyjaznych stosunkach z niemuzułmanami.

Do dyspozycji niemieckiej policji trafiły nagrania islamistów, którzy składają przysięgę na Koran i grożą ukaraniem „niewiernych” i pozują z pistoletami. Policja bada możliwy związek pomiędzy „szariackim patrolem” a czeczeńsko-inguszecką grupą Guerilla Nation Vaynah odpowiedzialną za strzelaninę w berlińskiej restauracji w maju 2017 roku. Obie grupy przestępcze liczą około stu osób każda.

Według informacji organów niemieckiego wymiaru sprawiedliwości północnokaukascy salafici (tak nazywani są zwolennicy powrotu do wczesnoislamskiego trybu życia) stanowią dla Berlina coraz większe zagrożenie. W ciągu ostatnich tygodni w ataku „szariackiego patrolu” ucierpiały cztery młode kobiety i mężczyzna: wszyscy zostali pobici. Kilka czeczeńskich kobiet, które były zastraszane przez ekstremistów, uciekło z miasta do innych regionów Niemiec. Islamiści oskarżają kobiety o zamiar wyjścia za mąż poza społecznością czeczeńską i „dokonania niewyobrażalnych rzeczy”, co prowadzi do utraty „nohchally”, która oznacza wąsko rozumianą etniczną przynależność.

Dla europejskich władz takie zachowanie imigrantów z Czeczenii było kompletnym zaskoczeniem. Przybyszów uznano za „bojowników o wolność”, często przyznawano im azyl polityczny lub obywatelstwo. Ale po otrzymaniu paszportu UE „bojownicy” podjęli minimum wysiłku, aby zintegrować się z lokalną społecznością. Często uzupełniali szeregi ekstremistów lub po prostu przestępców.

© AP Photo/ Ronald Zak Wiedeńska policja zatrzymała grupę Czeczenów

Wcześniej czeczeńskie grupy przestępcze w Berlinie już zwracały na siebie uwagę funkcjonariuszy organów ścigania badających przestępstwa przeciwko chrześcijańskim uchodźcom z Syrii. W 2014 roku okazało się, że na imigrantów napadają inni przesiedleńcy — z Północnego Kaukazu. W starciach, które miały wtedy miejsce, 30 osób zostało rannych.

Rozszerzanie czeczeńskiej przestępczości, związane z pierwszą, separatystyczną falą migracji, znalazło odzwierciedlenie w kuriozalnym epizodzie. W maju 2017 roku francuska policja aresztowała islamskiego terrorystę Clementa Bohra, który planował duży atak terrorystyczny w przeddzień wyborów prezydenckich we Francji.

Po aresztowaniu przestępca przedstawił się za uchodźcę z Czeczenii Ismaila Dżabraiłowa. Ściśle powiązany z czeczeńską społecznością Francji Bohr nauczył się podstaw języka rosyjskiego i był w stanie udawać Rosjanina. Historia wydaje się tym bardziej niewiarygodna, że w 2015 roku Bohr zatrzymany przez policję odsiedział karę w więzieniu we francuskim mieście Sequedin pod nazwiskiem Ismail Dżabraiłow. Dochodzenie wykazało, że imię i nazwisko, którymi z powodzeniem zasłonił się islamista, należą do czeczeńskiego imigranta mieszkającego w Europie, który również podziela ekstremistyczne idee. Miejsca pobytu prawdziwego Ismaila Dżabraiłowa nadal nie ustalono.