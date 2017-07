Ukraińscy żołnierze pozostaną w Donbasie tyle, „ile trzeba"

Według informacji służby prasowej Ministerstwa Obrony Ukrainy amerykański generał wyraził zaniepokojenie długofalowymi następstwami konfliktu na wschodzie Ukrainy, na co Mużenko odpowiedział, że siły zbrojne Ukrainy będą „opierać się tak długo, jak będzie to potrzebne".

„Nadeszła decydująca godzina, w której musimy obronić naszej wolności i niezależności. Dlatego siły zbrojne będą trwać na miejscu, nie tylko stać, ile trzeba, ale rozwijać się, iść naprzód" — powiedział Mużenko cytowany w piątek przez służbę prasową ministerstwa.