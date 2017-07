Trump o Brigitte Macron: „Jest w doskonałej formie"

Na nagraniu opublikowanym na profilu prezydenta Emmanuela Macrona na Facebooku widać, jak prezydenckie pary Francji i USA rozmawiają między sobą po przyjęciu w Domu Inwalidów. „Pani jest w takiej doskonałej formie" — mówi Trump, odwracając się do 64-letniej Brigitte Macron, po czym powtarza swoją uwagę francuskiemu liderowi i ponownie odwraca się do kobiety, mówiąc, że jest „piękna".

Komplement Trumpa, któremu wcześniej zarzucano brak szacunku do kobiet, i teraz nie spodobał się niektórym użytkownikom sieci społecznościowych.

„Panie Trump, kobiety nie chcą słuchać niepożądanych uwag na temat tego, co Pan sądzi o ich ciele" — napisała na swoim blogu na Twitterze reżyserka i aktorka Jen Siebel Newsom.

Mr. Trump - Women do not want to hear unsolicited remarks on what you think of their bodies. Its gross, and deeply inappropriate. https://t.co/odKQTGVY17