© AFP 2017/ George Ourfalian Damaszek wesprze każdą inicjatywę Zachodu w walce z terroryzmem

Nowa runda rozmów pokojowych w Genewie, choć nie odznaczyła się wielkim postępem, była konstruktywna i przyniosła szereg pozytywnych wyników — oświadczył stały przedstawiciel Rosji przy Biurze ONZ w Genewie Aleksiej Borodawkin.

„Wczoraj zakończyła się siódma runda rozmów pokojowych w sprawie Syrii. Zakończyła się co prawda bez wyraźnych postępów, ale uważamy, że rozmowy były konstruktywne i przyniosły dodatnie rezultaty" — powiedział Borodawkin. Rosyjski przedstawiciel zauważył, że pomogły w tym spotkania w Astanie, Hamburgu, a także oświadczenia liderów państw zaangażowanych w rozwiązanie syryjskiego konfliktu. „Została zwłaszcza wniesiona korekta do stanowiska Wysokiego Komitetu Negocjacyjnego syryjskiej opozycji".

„Zmiana pozycji zasadza się na tym, że opozycjoniści ani razu w toku tej rundy rozmów nie wspomnieli o konieczności zdymisjonowania prezydenta Syrii Baszara Asada i pełnoprawnego rządu SRA. Wszystko wskazuje na to, że do radykalnych opozycjonistów i ich sponsorów doszło w końcu to, że najpierw trzeba zaprowadzić w Syrii pokój, a dopiero potem rozmawiać o reformach politycznych" — zauważył Borodawkin.

„To znaczy cel opozycji uległ nieznacznej zmianie. Teraz mówią nie o obaleniu pełnoprawnego rządu syryjskiego na czele z Baszarem Asadem, lecz o osiągnięciu z nim porozumień w sprawie reformy politycznej" — zakończył rosyjski dyplomata.

Jednym z minusów „Genewy-7" było zdaniem Borodawkina to, że w delegacji HNC wciąż pozostają przedstawiciele, którzy nie przestają nalegać na dymisji Asada, a także chcą wyłączyć spod zasad przyszłej syryjskiej państwowości najważniejszą zasadę świeckości".