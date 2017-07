© AFP 2017/ Sergei Supinsky Szczyt bez rezultatów

„Wszystko jest bardzo proste. Po co nam kolejny papierek powtarzający to, co zostało już ujęte w umowie stowarzyszeniowej? Ustalenia zostały już utrwalone na papierze" — powiedział Klimkin.

Szef ukraińskiej dyplomacji dodał, że tylko eksperci będą uwzględniać tekst deklaracji, a wszyscy inni za chwilę o nim zapomną.

19. szczyt Ukraina-UE w Kijowie miał miejsce 13 lipca. Różnice zdań odnośnie brzmienia końcowej deklaracji spowodowały, iż dokument nie został przyjęty. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko oświadczył jednak, że jest zadowolony z wyników spotkania.