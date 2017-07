Trump: Mur na granicy z Meksykiem powinien być przezroczysty

Z takimi słowami amerykański lider zwrócił się do dziennikarzy, znajdując się na pokładzie samolotu lecącego z Waszyngtonu do Paryża — podaje The Independent.

„Ten mur powinien być przezroczysty tak, aby można było przez niego patrzeć na wskroś" — oświadczył prezydent, zaznaczając, że można też postawić żelazny mur z otworami, aby przez nie patrzeć, co się dzieje po drugiej stronie.

Jak powiedział Trump, mur powinien być przeźroczy, aby ludzie po jego jednej stronie nie mogli rzucać „worków z narkotykami na głowy ludzi znajdujących się po jego drugiej stronie.

Jakkolwiek strasznie by to brzmiało, kiedy rzuca się duże worki z narkotykami na głowy ludzi znajdujących się po drugiej stronie muru, wy ich nie widzicie. Wychodzi na to, że mogą uderzyć was w głowę workiem o wadze 60 funtów. A wtedy koniec — wyjaśnił prezydent.

Wcześniej media pisały, że Trump proponował postawić na granicy z Meksykiem baterie słoneczne.