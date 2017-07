Jak poinformowała izraelska armia, mężczyzna chciał otworzyć ogień do żołnierzy i policjantów, którzy przyszli go aresztować we wsi Nabi Saleh.

34-letni Amar Halil był podejrzany o ostrzelanie w sobotę Izraelczyków podczas dwóch różnych incydentów.

Inny Palestyńczyk, również mający związek z incydentami, został lekko ranny podczas aresztowania.

W piątek trzech arabskich obywateli Izraela zastrzeliło na Starym Mieście w Jerozolimie dwóch izraelskich policjantów. Następnie uciekli do jednego z meczetów na Wzgórzu Świątynnym. Policja zastrzeliła sprawców ataku.