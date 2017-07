Wiadomość o odebraniu Mundialu-2022 Katarowi to fejk?

© Sputnik. Valeriy Melnikov USA zawaliły misję mediatora w uregulowaniu kryzysu katarskiego

Wcześniej agencja Reuters, powołując się na stronę The Local opublikowała wiadomość, że Arabia Saudyjska, Jemen, Mauretania, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn i Egipt zwróciły się do FIFA z prośbą o przeniesienie mistrzostw świata 2022 w Katarze z powodu „zagrożenia bezpieczeństwa uczestników i kibiców w kraju, który jest bazą terroryzmu". W wiadomości podawano również, że prezydent FIFA Gianni Infantino potwierdził otrzymanie wniosku. Później w FIFA zaprzeczono informacjom o Infantino.

„Pracownicy The Local nie pisali, nie publikowali i nie usuwali (ze strony internetowej) artykułu i nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności w przypadku roszczeń z jej powodu. Nasze śledztwo w tej chwili pokazuje, że artykuł pojawił się na fałszywej stronie, która wyglądała jak The Local, i nigdy nie pojawił się na naszej oryginalnej stronie" — powiedział jeden z założycieli The Local James Savage.