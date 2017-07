Do Ziemi zbliża się gigantyczna gwiazda śmierci

© Fotolia/ Andrii Muzyka Apokalipsa na Księżycu

To ciało niebieskie jest jednym z czternastu, które zbliżają się do Ziemi. Prawdopodobieństwo tego, że dotrze do Układu Słonecznego, wynosi około 90% — pisze „Sunday Express”.

Astrofizyk z Uniwersytetu Swinburne Alan Daffi podkreślił, że „przedmioty w zasadzie nigdy nie spotykają się w kosmosie ze względu na duże odległości, ale grawitacyjny wpływ gwiazdy jest ogromny”.

Jego zdaniem „gwiazda śmierci” może doprowadzić do chaosu w Układzie Słonecznym, wpływając na pole grawitacyjne w Obłoku Oorta. Ponad 60 lat temu holenderski astronom Jan Oort ogłosił, że wszystkie komety powstają w jednym miejscu, pewnym obłoku, którzy otacza nasz Układ Słoneczny. Zaczęto go więc nazywać Obłokiem Oorta. Przypuszczalnie HIP 85605 jest w stanie wypchnąć część komet i karłów. Tymczasem reszta skieruje się w stronę planet Układu Słonecznego, co doprowadzi do zniszczenia wszelkiego życia na naszej planecie.

Według badań, które opublikowano w czasopiśmie „Astronomia i astrofizyka”, gwiazda będzie się znajdować w odległości trzech lat świetlnych od Ziemi. Naukowcy twierdzą, że dojdzie do tego dopiero za 240 000 lat. Autorka badań, dr. Coryn Bailer-Jones z Instytutu Maxa Plancka w Niemczech twierdzi, że gwiazdy już wywarły ogromny wpływ na Ziemię.