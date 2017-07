Syria: Tysiące bojowników chce walczyć z Dżabhat an-Nusrą

© REUTERS/ Rodi Said Syria: Koalicja USA zbombardowała domy mieszkalne

Według niego są oni gotowi walczyć z terrorystami , jeśli otrzymają „bezpośrednie wsparcie ze strony Rosji".

„Jeśli mówić o liczbie (bojowników — red.), to są ich tysiące. Pokazywałem listę 6700 osób, obecnie jest to ponad 10 tys. w Ar-Rastanie i Talbisie (prowincje Homs), Hamie i Idlibie. Pod naszym dowodzeniem bojownicy stworzyli polityczny komitet koordynacyjny. Chcemy, aby jak najszybciej odbyło się spotkanie (w Ankarze) między opozycją zbrojną i stroną rosyjską, gdzie oni (bojownicy) powiedzą, że są «za». Wydam polecenie tym dowódcom, by podnieśli flagi. Są oni gotowi wziąć udział w wyzwoleniu Dajr az-Zauru. Sprawa jest bardzo poważna i nie cierpi zwłoki" — powiedział Naimi.

Poinformował również, że do Ankary około dwa tygodnie temu przybyła grupa dowódców tak zwanej umiarkowanej opozycji zbrojnej, gotowa spotkać się z rosyjskim ambasadorem w Turcji i attaché wojskowym, jak tylko otrzymają na to zgodę strony rosyjskiej.

Powiem wam, a wy możecie nie wierzyć: opozycja zbrojna chce rozejmu i zakończenia wojny, takich osób jest ponad 90%. Oni chcą wrócić do życia w pokoju i otrzymać amnestię, ale boją się i nie mają zaufania. Naszym zadaniem jest stworzenie zespołu, który sprawi, że zaczną (nam — red.) ufać — podkreślił Saleh Naimi.

Według niego władze w Damaszku „z honorem wypełniają dane im obietnice", natomiast Rosja to „międzynarodowy partner, który odgrywa bardzo ważną rolę w kryzysie syryjskim".

Szef rady narodowej podkreślił, że kierownictwo Syrii nie utrudnia kontaktów z przedstawicielami różnej opozycji, w tym także za granicą, ponieważ działania te nakierowane są w pierwszej kolejności na odnalezienie dróg zakończenia kryzysu.