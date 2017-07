Rosyjskie obiekty jądrowe pod czujnym okiem międzynarodowych obserwatorów

© Sputnik. The press service of Beloyarsk NPP Jordania ufa rosyjskim technologiom jądrowym

Rosyjskie obiekty energetyki jądrowej są na bardzo wysokim poziomie pod względem bezpieczeństwa — chodzi zarówno o użycie bezpiecznych technologii, jak i fizyczną ochronę obiektów jądrowych — do takich wspólnych wniosków doszli stali przedstawiciele zagranicznych państw przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu, którzy odbyli coroczną i ponownie rekordową pod względem liczby uczestników wizytę w Rosji.

Dyplomaci podkreślili również dużą otwartość Rosji na swoich partnerów pod względem demonstracji bezpieczeństwa energetyki jądrowej. Takie podejście sprzyja zwiększeniu zaufania społeczeństwa do energii atomowej, wykorzystywanej w pokojowych celach — uważają stali przedstawiciele.

Delegacja składająca się z ponad 40 dyplomatów odwiedziła obiekty rosyjskiej energetyki jądrowej w obwodzie leningradzkim. Goście mogli zobaczyć, jak zapewniane jest bezpieczeństwo w trakcie ich budowy i eksploatacji. Przedsiębiorstwo „Rosatom" umożliwiło dyplomatom wizytę na terytorium znajdujących się w budowie bloków energetycznych Leningradzkiej Elektrownii Atomowej, a także w Stocznii Bałtyckiej, gdzie budowane są nowe lodołamacze atomowe i pływająca elektrownia atomowa „Akademik Łomonosow".

Wysoką ocenę obiektom wystawili przedstawiciele Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA).

— Mogliśmy się dowiedzieć, w jaki sposób w Rosji wykorzystywane są dokumenty, opracowywane na linii MAEA, zwłaszcza z punktu widzenia tych innowacji, które są wprowadzane w technologiach jądrowych w Rosji" — powiedział dziennikarzom po zakończonej wizycie przewodniczący Rady Zarządu MAEA Tebogo Seokolo. — Oprócz tego chcę powiedzieć o zapewnieniu bezpieczeństwa obiektów jądrowych. To, co zobaczyliśmy na obiektach atomowych Rosji — to bardzo wysoki poziom zarówno bezpieczeństwa jądrowego, jak i kultury atomowej w ogóle — podkreślił Seokolo.

Z kolei specjalny doradca dyrektora generalnego MAEA ds. strategicznych Zef Mazi w wywiadzie dla Ria Novosti powiedział, że rosyjscy specjaliści niezwykle poważnie podchodzą do kwestii bezpieczeństwa na swoich obiektach energetyki jądrowej.

„Rzeczywiście jestem pod ogromnym wrażeniem wizyty i tego, co zobaczyłem przez te dwa dni. To, co widziałem, wyraźnie świadczy o tym, że Rosja to bardzo postępowy kraj, będący liderem w dziedzinie rowoju technologii jądrowych — powiedział rozmówca agencji. Dodał również, że „to również demonstruje, że rosyjscy eksperci i rosyjskie władze niezwykle poważnie podchodzą do kwestii bezpieczeństwa jądrowego jako najważniejszego priorytetu ich pracy".