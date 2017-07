Hrojsman: „Ukrainę powinni budować Ukraińcy"

Premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman powiedział o konieczności zatrudnienia ukraińskich specjalistów w administracji państwowej, nazywając tendencję angażowania zagranicznych specjalistów „nadużyciem".

© AP Photo/ Efrem Lukatsky Ukraina dzieli Europę?

Hrojsman wypowiedział się na ten temat na antenie stacji telewizyjnej „112 Ukraina".

„Myślę, że w pewnym momencie zaczęliśmy tego nadużywać. Uważam, że Ukrainę powinni budować Ukraińcy. Możemy również zapraszać tych czy innych specjalistów, którzy są znani. Jednak ogólnie rzecz biorąc powinniśmy zbudować swój własny dom samodzielnie, to bardzo ważne. Tak, będziemy popełniać błędy, robić coś nie tak, jak robiły to inne kraje, jednak jestem głęboko przekonany, że we wszystko, co musimy zrobić, powinniśmy wkładać serce — wówczas będziemy to cenić" — powiedział Hrojsman.

W obecnym rządzie Wołodymyra Hrojsmana pracuje tylko jedna cudzoziemka, Amerykanka — pełniąca obowiązki ministra zdrowia Ulana Suprun.