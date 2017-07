Afera z turbinami Siemensa: komu na rękę?

Deputowana przybyła do Jekaterynburga, aby wziąć udział w wielotysięcznej procesji z okazji rocznicy egzekucji rodziny carskiej Romanowów. Poza tym Pokłonska zamierza przyjąć obywateli w regionalnej społecznej izbie przyjęć przewodniczącego rządu Dmitrija Miedwiediewa. „Krymski temat to temat, który zawsze będzie gruntem do jakichś skandali. Ponieważ to Krym. Ponieważ komuś nie podoba się rosyjski Krym. Ale inaczej być nie może. Krym był rosyjski, jest rosyjski i będzie rosyjski"- powiedziała Pokłonska.