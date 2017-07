Szybkość chodu pomoże w przewidzeniu demencji

© Fotolia/ Andrii Muzyka Apokalipsa na Księżycu

Bardziej perspektywiczne jest wykrycie łagodnych zaburzeń poznawczych (MCI) na podstawie kryteriów fizjologicznych i behawioralnych. Wcześniej naukowcy zaproponowali, aby oceniać stan poznawczy ludzi starszych przy pomocy testu zmysłu węchu i wirtualnego supermarketu. Autorzy nowego artykułu w czasopiśmie „Neurology" sprawdzili hipotezę wiążącą ryzyko zachorowania z tempem chodu i wielkością hipokampy.

Liczne obserwacje wskazują, że często pozwala przewidzieć demencje zmiana chodu, np. jego spowolnienie. Pierwsze objawy MCI mogą pojawić się dopiero po kilku latach od wystąpienia symptomów. Do tej pory neuronowa podstawa tej korelacji pozostawała niejasna. Aby wypełnić tę lukę, specjaliści z Uniwersytetu Pittsburskiego i innych placówek przeanalizowali przypadki 193 uczestników badania Health ABC, które przeprowadzano w latach 1997-2012. Uczestniczyli oni w badaniach przesiewowych w wieku 70-79 lat, a następnie po dziesięciu lub jedenastu latach przeprowadzano rezonans magnetyczny (MPT), a po 4-5 latach krótkie narzędzie przesiewowe do oceny otępień (MMSE).

Naukowcy wybrali tylko te osoby, które były zdrowe na początku badania i uczestniczyły w kilku pomiarach szybkości chodu. Na etapie tomografii opisywali zmiany szarej i białej substancji w różnych obszarach mózgu, w tym w skorupie, płaciku ciemieniowym dolnym i płacie czołowym. Zgodnie z hipotezą najbardziej znaczące symptomy powinny objawiać się w hipokampie – w chorobach neurodegeneracyjnych ta struktura zostaje uszkodzona jako pierwsza. Ponadto prawdopodobieństwo powikłań kognitywnych w zakresie allelu apoproteiny apolipoproteiny E (APOE) ε4 – kluczowego biomarkera zahamowania regeneracji neuronów i choroby Alzheimera.

Wyniki badania świadczą o tym, że przyśpieszone tempo spowolnienia chodu było związane ze starzeniem się, zwiększonym ryzykiem bóli w kolanach oraz ze zwiększeniem ilości białej i zmniejszeniem szarej substancji w mózgu. Na długo przed pojawieniem się pierwszych objawów MCI u pacjentów zaobserwowano przerzedzenie komórek prawego hipokampa. Co ciekawe, ten model lepiej przewidywał naruszenia w dłuższej perspektywie: korelacja była znaczna co najmniej przez 14 lat, ale słabła w ciągu czterech lat do ograniczenia zdolności poznawczych. Zmniejszenie się lewego hipokampa praktycznie nie było związane ze zmianą tempa chodu. Znaczenie ma tu posiadanie przez chorych allela APOE ε4.

Zdaniem autorów efektu nie wyjaśniają parametry socjodemograficzne i inne. W przyszłości te dane mogą pomóc w opracowaniu metod wczesnego diagnozowania zaburzeń poznawczych związanych z wiekiem.