Putin znany jest z miłości do wielu dyscyplin sportu, w pierwszej kolejności, do judo i narciarstwa alpejskiego. Jest mistrzem sportu i wielokrotnym mistrzem Petersburga w judo, posiada także czarny pas w karate. Sambo i judo zajmuje się od 11 roku życia.

„Myślę, że Putin wie, co robić: jego strategia to strategia dobrego judoki, który jest w stanie wykorzystać czyjąś siłę, by wypróbować ją na sobie. Rosja zawsze była bardzo silna" — powiedział Kusturica.