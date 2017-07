Co z wizami Schengen dla Krymian?

© AFP 2017/ Yuri Dyachyshyn Dlaczego większość Ukraińców nie może pojechać do UE

„Ponad 90% Krymian otrzymało rosyjskie obywatelstwo po wydarzeniach z 2014 roku, mając na uwadze to, że półwysep znajduje się pod skuteczną kontrolą Rosji. Te osoby nie mogą ubiegać się o wizy Schengen w ambasadach działających w Kijowie w związku z brakiem wszystkich potrzebnych dokumentów. Większość mieszkańców Krymu ma nieważne ukraińskie dowody osobiste. I sam wyjazd do Kijowa nie jest rzeczą łatwą, bo nie ma między nimi odpowiedniego systemu połączeń" — czytamy we wniosku.

Yana Toom poprosiła szefową unijnej dyplomacji Federicę Mogherini o odpowiedź, czy można w ambasadach w Moskwie lub Kijowie ubiegać się o wizę Schengen na podstawie wydanych na Krymie rosyjskich paszportów i czy są jakieś wyjątki podyktowane względami humanitarnymi. Estońska polityk spytała też, czy są plany zrewidowania polityki wydawania wiz Schengen mieszkańcom Krymu.

© Sputnik. Siergiej Małygawko Zanim pojawi się most, czyli jak wygląda podróż na Krym

Zdaniem eurodeputowanej można byłoby wykorzystać doświadczenie polityki nieuznawania, kiedy to USA i wiele krajów Zachodu oficjalnie nie uznawało wejścia Estonii, Litwy i Łotwy w skład ZSRR, ale w okresie radzieckim mieszkańcy krajów bałtyckich mogli otrzymywać wizy w celach wyjazdowych do krajów Zachodu. Odpowiedź na zapytanie estońskiej deputowanej powinna być gotowa z nadejściem października.