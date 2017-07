Rada Federacji o powołaniu Małorosji: „To było do przewidzenia"

© AFP 2017/ Anatolii Stepanov Milion sztuk broni w rękach Ukraińców

„Prawo do proklamowania swojej państwowości z pewnością oni mają, jak każdy inny naród na każdym innym obszarze. Na ile jednak jest to prawomocne i legalne pokaże czas. Tego kroku można się było spodziewać. Zwlekanie z realizacją mińskich porozumień ze strony Ukrainy, z przyjęciem ustawy o specjalnym statusie Donbasu, przeciąganie działań wojskowych popychały DRL do podjęcia podobnej decyzji. Zbyt wcześnie mówić o pozycji Rosji, trzeba zapoznać się z dokumentami, wysłuchać stanowiska stron, a dopiero potem wespół z głównymi państwami świata zastanowić się jak te kwestie rozwiązać" — powiedział Dżabarow.

Rosyjski dyplomata zauważył, że reakcja Ukrainy na utworzenie Małorosji jest do przewidzenia. „Znów powiedzą, że wszystkiemu winna jest Rosja, która chce odebrać Ukrainie kolejne terytoria. Sądzę jednak, że państwa świata widzą tę utrzymującą się patową sytuację, z której Poroszenko nie jest w stanie wyjść" — zakończył senator.