Architektoniczne podświetlenie przęseł łukowych mostu przez Cieśninę Kerczeńską będzie przypominać rosyjską flagę - poinformowała służba prasowa centrum informacyjnego „Krymski Most", powołując się na szefa federalnej instytucji Uprdor „Tamań" Romana Nowikowa.

Jak poinformował Nowikow, budowniczy zakończyli prace nad montażem łuku na kolejowym odcinku mostu, montaż łuku na drogowym odcinku zostanie ukończony w najbliższych dniach. Nowikow podkreślił, że obecnie trwają aktywne prace nad doposażeniem tych konstrukcji dodatkowymi elementami takimi jak chodniki widokowe, umocnienia dla sygnalizacji okrętowej i umocnienia dla architektonicznego podświetlenia.

„Obecnie malowane są przęsła łukowe. Przewidziane są barwy białośnieżne" — mówi Nowikow, dodając, że takie rozwiązanie architektoniczne stwarza najlepszy kontrast. „Białośnieżny kolor będzie najlepiej komponować się z taflą Morza Czarnego i Morza Azowskiego. Co więcej, przewidziano architektoniczne podświetlenie w kolorze czerwonym na kolejowym odcinku mostu i w kolorze niebieskim na drogowym odcinku mostu. Tym samym most uzyska kolorystykę podobną do rosyjskiej flagi" — podkreślił Nowikow.